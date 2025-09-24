Droni e guerra ibrida gli analisti | Così la Russia prepara l’Europa alla paura
Droni, provocazioni e strategie ibride: Mosca punta a destabilizzare i Paesi vicini. “Niente invasioni, ma utilizzerà anche mezzi militari”, dice l’analista Michael Clarke. “Lo stato di insicurezza durerà decenni”. Keir Giles di Chatam House: “L’offerta di Putin sul trattato che limita le armi nucleari è fittizia. Lo zar da tempo non ha limiti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Droni e guerra ibrida, gli analisti: “Così la Russia prepara l’Europa alla paura” - docente del Kings College a Londra, analista di Sky News e per otto anni capo del Rusi, il più ... Da fanpage.it
Droni nei nostri aeroporti, quali sono i rischi? Dallo spionaggio agli esplosivi fino ai sabotaggi, gli scenari - Gli aeroporti di Copenaghen e Oslo chiusi per ore dopo il passaggio sospetto di droni russi. Secondo ilmattino.it