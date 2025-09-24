Droni e guerra ibrida gli analisti | Così la Russia prepara l’Europa alla paura

Fanpage.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Droni, provocazioni e strategie ibride: Mosca punta a destabilizzare i Paesi vicini. “Niente invasioni, ma utilizzerà anche mezzi militari”, dice l’analista Michael Clarke. “Lo stato di insicurezza durerà decenni”. Keir Giles di Chatam House: “L’offerta di Putin sul trattato che limita le armi nucleari è fittizia. Lo zar da tempo non ha limiti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

