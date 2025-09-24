Droni e bombe sonore | la Flotilla denuncia l’attacco nella notte Tajani a Israele | Garantire l’assoluta sicurezza video

La Global Sumud Flotilla ha denunciato attraverso i propri social un attacco con «bombe sonore, droni e sostanze chimiche sospette» nella notte di oggi, mercoledì 24 settembre, al largo dell’isola di Creta «a 600 miglia nautiche (1.100 chilometri) da Gaza». Alcune imbarcazioni sarebbero state danneggiate, ma al momento non c’è notizia di feriti. Il caso è stato immediatamente preso in carico dalla Farnesina e dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, informato mentre si trova a New York per l’assemblea generale dell’Onu. Tajani a Israele: «Garantire l’assoluta tutela del personale imbarcato». «A favore della loro incolumità, la Farnesina aveva fatto già segnalazioni alle autorità di Israele affinché qualsiasi operazione che possa essere affidata alle forze amate di Gerusalemme sia condotta rispettando il diritto internazionale e un principio di assoluta cautela», si legge in una nota del ministero degli Esteri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Droni e bombe sonore: la Flotilla denuncia l’attacco nella notte. Tajani a Israele: «Garantire l’assoluta sicurezza» (video)

In questa notizia si parla di: droni - bombe

Zelensky: "Mercoledì nuovi colloqui di pace tra Kiev e Mosca" | Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili

Flotilla sotto attacco con droni e bombe sonore, danni a barche: “Alberi rotti, allertata Guardia Costiera”

Russia, colpito aeroporto militare di Borisoglebsk, base dei caccia di Mosca, danni a deposito di bombe guidate, neutralizzati 94 droni ucraini - VIDEO

Flotilla sotto attacco, l'allarme nella notte: "Droni e bombe sonore. Barche danneggiate" https://ift.tt/2XB7VcO https://ift.tt/F34wxAW - X Vai su X

24 settembre, ore 1:20 di notte. Siamo in procedura d’emergenza, i droni sono diventati aggressivi e hanno iniziato a rilasciare materiale urticante, bombe sonore e altro materiale infiammabile sulle nostre barche. Vi teniamo aggiornati, tenete alta l’attenzion - facebook.com Vai su Facebook

Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Berlino: la soluzione a 2 Stati non si può imporre da fuori; Flotilla colpita con droni, bombe sonore e spray urticanti; Sumud Flotilla sotto attacco a sud di Creta: droni e bombe sonore sulle navi umanitarie.

Flotilla denuncia un altro attacco. La parlamentare Avs: "Bombe sonore e gas urticanti" - La Global Sumud Flotilla ha denunciato "esplosioni, pesanti sciami di droni e segnali di disturbo delle comunicazioni" ad alcune sue navi ... Come scrive iltempo.it

Global Sumud Flotilla attaccata con droni, almeno 10 imbarcazioni distrutte: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo» - Nel cuore della notte, mentre navigava in acque internazionali a sud di Creta, la Global Sumud Flotilla è stata improvvisamente attaccata dal cielo: droni, bombe sonore, ... Si legge su leggo.it