Droni contro la Flotilla Bonelli alle grandi manovre | Mandiamo le navi da guerra
Inviare le navi da guerra della Marina militare italiana ad abbattere i droni che minacciano la spedizione della Global Sumud Flotilla in viaggio verso Gaza. È la richiesta al governo di Angelo Bonelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Il co-leader di Avs chiede all'Italia di "convocare l'ambasciatore di Israele a Roma", ribadisce nella puntata di mercoledì 24 settembre de L'aria che tira, su La7. Non solo. Il verde chiede di proteggere i membri della flottiglia, tra cui ci sono anche alcuni esponenti di Avs. "Dobbiamo inviare la Marina a scortare le navi della Flotilla?", chiede Francesco Giubilei, ospite anche lui di David Parenzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: droni - flotilla
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina
La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, poi esplosioni a bordo»
Flotilla:avvistati droni,poi l'attacco
Flotilla, l'attacco dei droni nella notte: colpite 11 imbarcazioni al largo di Creta https://tg.la7.it/esteri/flotilla-imbarcazioni-attacco-24-09-2025-244749… - X Vai su X
La #Flotilla denuncia nuovi attacchi: esplosioni e droni, non ci fermiamo. #Tajani a #Israele: garantire sicurezza -#Gaza #GlobalSumudFlotilla - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla per Gaza, la testimonianza di Maria Elena Delia: Attacco di una gravità senza precedenti; Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE; Dopo gli attacchi alla Flotilla, le opposizioni occupano alla Camera i banchi del governo: Meloni prenda posizione.
Attacco alla Flotilla, Tajani: “Israele garantisca tutela di chi è a bordo”. Conte: “Attacco inaccettabile, dove sono i patrioti al governo?” - La Farnesina chiede a Israele di garantire l'incolumità degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza ... ilfattoquotidiano.it scrive
Global Sumud Flotilla, droni attaccano le barche: paura tra italiani e politici a bordo - Attacco con droni alla Global Sumud Flotilla in acque internazionali: colpite barche di Italia, UK e Polonia. Come scrive blogsicilia.it