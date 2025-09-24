Droni bombe sonore e spray urticanti | la Global sumud flotilla sotto attacco nella notte Non ci faremo intimidire

Nella notte appena trascorsa la Global sumud flotilla è stata pesantemente attaccata da droni. Non ci sono feriti ma la stima preliminare dei danni parla di almeno tre barche colpite. “ Esplosioni, droni non identificati e interferenze nelle comunicazioni. Ma non ci faremo intimidire. Non ci faremo mettere a tacere. Continueremo a navigare ”. È quanto si legge in una nota diffusa nella notte dalla Global sumud flotilla. (X FOTO) – Notizie.com Poche ore fa la missione in viaggio verso la Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari è finita nuovamente sotto attacco. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Droni, bombe sonore e spray urticanti: la Global sumud flotilla sotto attacco nella notte. “Non ci faremo intimidire”

