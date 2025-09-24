Drone russo si scontra frontalmente con Fiat Panda di un pensionato a Frosinone scoppia la parodia in rete
In rete si ironizza sull'allarmismo dell'Occidente e del fatto che Mosca venga continuamente tirata in ballo ogni volta che accadano episodi di questo tipo "Drone russo si scontra frontalmente con Fiat Panda di un pensionato a Frosinone". Scoppia la parodia in rete dopo i presunti droni russi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
