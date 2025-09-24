Droga proiettili e un coltello rinvenuti al rione Marconi | è scattato il sequestro

Nel pomeriggio di ieri, la polizia locale di Reggio Calabria, agli ordini del comandante Salvatore Zucco, ha individuato ben occultata su area pubblica, nel rione Marconi, una considerevole quantità di sostanza stupefacente, per la precisione del genere cannabis (marijuana e hashish) per un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: droga - proiettili

Chili di droga, 71mila euro in contanti, proiettili e cartucce: arrestati 34enne e 35enne

Armi, proiettili e droga nascosti in una scatola di scarpe e in una stalla, il cane Dru fiuta tutto: arrestato un uomo

Castelvetrano: alcamese fermato in auto con droga, pistola e proiettili #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Droga, proiettili e un coltello rinvenuti al rione Marconi: è scattato il sequestro; Boscoreale, armi e droga in casa e nel garage: arrestati due uomini; Una pistola rubata e 82 dosi di droga nascoste alle case popolari.

Pescara, spari al rivale in amore: trovato anche un coltello - PESCARA È stata fissata per domani mattina l'udienza di convalida dell'arresto per Dante Morelli, vent'anni non ancora compiuti, che nella tarda mattinata di ... Riporta ilmessaggero.it

Inseguito per Verona e raggiunto, aveva droga e un coltello: arrestato - Un giovane di 27 anni scappa all'alt dei carabinieri: inseguito e raggiunto, aveva droga e un coltello, arrestato per spaccio. Secondo veronaoggi.it