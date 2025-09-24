Droga | operazione dei carabinieri in arresto 12 persone accusate di traffico internazionale Anche in Toscana

I carabinieri di Firenze stanno arrestando 12 persone, dall'alba di oggi, 24 settembre 2025, accusate di far parte una rete internazionale di trafficanti di droga

