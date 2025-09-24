Droga ed estorsioni del clan | 14 arresti Blitz anche nel casertano
Colpo della polizia al clan Scalisi, cosca storicamente radicata ad Adrano nel Catanese, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati. L'ordinanza è stata eseguita da a della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano coordinati dallo Sco con la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: droga - estorsioni
