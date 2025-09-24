Droga ed estorsioni del clan | 14 arresti Blitz anche nel casertano

Casertanews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Colpo della polizia al clan Scalisi, cosca storicamente radicata ad Adrano nel Catanese, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati. L'ordinanza è stata eseguita da a della squadra mobile di Catania e del commissariato di Adrano coordinati dallo Sco con la. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: droga - estorsioni

Droga, armi ed estorsioni: clan Mazzarella decapitato. I nomi degli arrestati

Traffico di droga ed estorsioni, maxi operazione a Reggio Calabria

Napoli, estorsioni e droga: misure cautelari per quattro persone

Droga ed estorsioni, ordinanza per 14 del clan Scalisi; Catania, 14 arresti contro il clan Scalisi per mafia e droga; Adrano, maxi blitz contro mafia ed estorsioni: 14 arresti.

droga estorsioni clan 14Droga ed estorsioni, ordinanza per 14 del clan Scalisi - Colpo della polizia al clan Scalisi, cosca storicamente radicata ad Adrano nel Catanese, che ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 indagati. Da msn.com

droga estorsioni clan 14Mafia, blitz contro un clan del Catanese: 14 arresti in 7 Regioni - Sono alcune delle accuse rivolte ai 14 arrestati in un blitz eseguito dalla squadra mobile di Catania e ... Scrive ilfattonisseno.it

Cerca Video su questo argomento: Droga Estorsioni Clan 14