Droga e soldi in casa arrestato un 66enne nel casertano

Tempo di lettura: < 1 minuto Quasi 130 grammi di hashish e quasi 3mila e trecento euro in contanti sono stati sequestrati a Trentola Ducenta (Ce) dai carabinieri nel corso di un blitz antidroga, che ha portato all’arresto di un 66enne, finito ai domiciliari. L’operazione è scattata dopo che i carabinieri, che stavano monitorando l’abitazione dell’uomo per altri motivi, hanno notato una minicar fermarsi: il passeggero, entrato per pochi istanti nello stabile, è stato poi fermato e trovato con 2 grammi di hashish appena acquistati. Così i militari hanno deciso di procedere alla perquisizione della casa del 66enne, che era protetto da un cancello in ferro e sorvegliato da telecamere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droga e soldi in casa, arrestato un 66enne nel casertano

In questa notizia si parla di: droga - soldi

