Droga e armi in casa e un Kalashnikov in cantina un 29enne finisce in manette

Lecceprima.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COPERTINO - Esce di casa, si mette al volante di una Jaguar, imbocca via Galatina e si ferma nella stazione di servizio Ip. Non sa che ogni suo movimento è seguito dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli che alla fine gli avrebbero infilato le manette ai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: droga - armi

