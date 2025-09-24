Droga e armi in casa e un Kalashnikov in cantina un 29enne finisce in manette

COPERTINO - Esce di casa, si mette al volante di una Jaguar, imbocca via Galatina e si ferma nella stazione di servizio Ip. Non sa che ogni suo movimento è seguito dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gallipoli che alla fine gli avrebbero infilato le manette ai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: droga - armi

Come fanno i cani dei carabinieri a scovare armi e droga dietro muri blindati, senza fiatare: viaggio nella “truppa d’elite”

Alcol, droga e armi: in centro quattro denunce e due patenti ritirate

Video TikTok girato in carcere a Prato svela degrado a La Dogaia: trovati telefoni, armi e droga in cella

Catania, maxi-operazione contro il clan Scalisi: 14 arresti per mafia, droga ed estorsioni Operazione antimafia a Catania: la Polizia arresta 14 persone del clan Scalisi accusate di mafia, droga, armi ed estorsioni. Scoperto anche un piano omicidiario legato - facebook.com Vai su Facebook

Fiumi di droga, armi e soldi: blitz antispaccio della Polizia tra Colico e Dorio https://lecconotizie.com/cronaca/mandello-cronaca/fiumi-di-droga-armi-e-soldi-blitz-antispaccio-della-polizia-tra-colico-e-dorio/… via @Lecco Notizie - X Vai su X

Armi, munizioni, un Kalashnikov e droga in casa: arrestato un 29enne copertinese - COPERTINO – All’interno della sua abitazione aveva un vero e proprio arsenale, tra cui un Kalashnikov, oltre a sostanza stupefacente. Riporta trnews.it

Droga e armi in casa e un Kalashnikov in cantina, un 29enne finisce in manette - Operazione condotta ieri dai carabinieri del Norm di Gallipoli, col supporto dei colleghi della tenenza di Copertino. Da lecceprima.it