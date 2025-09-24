Drink negato al night picchia il barista e il buttafuori | condannato

MONTEMARCIANO - Il night era in chiusura quando nel locale sono entrati tre clienti, uno era minorenne. Volevano da bere ma il barista, intento ad iniziare le pulizie del bancone, si era rifiutato di servirli. I clienti avevano insistito con prepotenza: “Ci devi dare da bere, forza”. Dalle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

