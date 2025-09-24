Drammaturgia contemporanea | laboratorio gratuito al Circolo Anziani Rione Ferrovieri
Ultimo appuntamento per il progetto della Compagnia Teatrale BA17 il 25 settembre alle ore 16 presso i locali del Circolo Anziani Rione Ferrovieri nei pressi di Piazza Leopoldo Trieste a Reggio Calabria con il laboratorio "Drammaturgia contemporanea", uno spazio di sperimentazione e riflessione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Laboratori Permanenti presenta "Nero di Seppia" - Un evento dedicato alla drammaturgia contemporanea e all'uso della parola nella scrittura scenica che si terrà sabato 8 febbraio alle ore 17.
