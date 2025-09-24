Dramma Leoni il difensore italiano si infortuna all’esordio col Liverpool | esce dal campo in lacrime è grave

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sogno di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool si è trasformato in un incubo. L’attesissimo debutto del giovane difensore italiano, 18 anni, arrivato in estate dal Parma, si è interrotto bruscamente all’81esimo minuto della sfida di Coppa di Lega inglese contro il Southampton, vinta 2-1 dai Reds. Dopo una prestazione attenta e generosa, Leoni si è accasciato a terra in seguito a un atterraggio maldestro durante un contrasto difensivo. Immediatamente si è capito che qualcosa non andava: il giocatore ha portato le mani al volto, urlando per il dolore, e ha stretto la gamba sinistra. Le lacrime e l’uscita in barella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

dramma leoni il difensore italiano si infortuna all8217esordio col liverpool esce dal campo in lacrime 232 grave

© Ilfattoquotidiano.it - Dramma Leoni, il difensore italiano si infortuna all’esordio col Liverpool: esce dal campo in lacrime, è grave

In questa notizia si parla di: dramma - leoni

Dramma Leoni, il difensore italiano si infortuna all’esordio col Liverpool: esce dal campo in lacrime,…; Leoni venduto in Premier League. Inter e Milan beffate; PARMA, ADDIO A LEONI E HAINAUT: ARRIVA FRIGAN.

dramma leoni difensore italianoLeoni, drammatico esordio col Liverpool: grande gara, poi l’infortunio choc e l’uscita in barella - Leoni, protagonista di una grande prestazione all'esordio col Liverpool, è stato protagonista di un brutto infortunio all’81’: si teme un problema serio alla gamba sinistra ... Lo riporta sport.virgilio.it

dramma leoni difensore italianoLeoni, che sfortuna! Grave infortunio, esce in barella - Il difensore, all'esordio con la maglia del Liverpool, è stato costretto a uscire in barella durante il match contro il Southampton, terzo turno della Carabao Cup. Come scrive fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Dramma Leoni Difensore Italiano