Dramma Leoni il difensore italiano si infortuna all’esordio col Liverpool | esce dal campo in lacrime è grave

Il sogno di Giovanni Leoni con la maglia del Liverpool si è trasformato in un incubo. L’attesissimo debutto del giovane difensore italiano, 18 anni, arrivato in estate dal Parma, si è interrotto bruscamente all’81esimo minuto della sfida di Coppa di Lega inglese contro il Southampton, vinta 2-1 dai Reds. Dopo una prestazione attenta e generosa, Leoni si è accasciato a terra in seguito a un atterraggio maldestro durante un contrasto difensivo. Immediatamente si è capito che qualcosa non andava: il giocatore ha portato le mani al volto, urlando per il dolore, e ha stretto la gamba sinistra. Le lacrime e l’uscita in barella. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

