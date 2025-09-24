Dramma a Madone | scontro con un’auto muore motociclista 29enne

Madone. Dramma nella serata di martedì 23 settembre: un giovane motociclista di 29 anni, Kevin Colombo di Villa d’Adda, ha perso la vita in un’incidente che ha visto coinvolta anche un’auto. È successo poco prima delle 20, su via Papa Giovanni XXIII, la principale direttrice che attraversa il paese, in una zona centrale di Madone. Il ragazzo viaggiava in direzione Bonate Sotto su una Kawasaki verde quando all’improvviso si è scontrato con un’Opel Corsa: la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Treviglio, ma sembra che l’auto – che proveniva dal senso opposto di marcia – stesse svoltando a sinistra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

