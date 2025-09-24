Dove vedere in tv Sinner-Cilic ATP Pechino 2025 | orario programma streaming

Comincia domani, giovedì 25 settembre, il percorso di Jannik Sinner nell’ ATP 500 di Pechino 2025. Il numero due al mondo, grande favorito del torneo in assenza di Carlos Alcaraz (impegnato a Tokyo), scenderà in campo nel suo match d’esordio sul cemento outdoor cinese contro il veterano croato Marin Cilic (ex n.3 al mondo, adesso n.97) non prima delle ore 13.00 italiane, come quarto incontro sul centrale dalle ore 5.00. Il 24enne azzurro si appresta dunque a tornare in azione diciotto giorni dopo la brutta sconfitta in finale a Flushing Meadows con Alcaraz, che ha così strappato al nostro portacolori la leadership nel ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Cilic, ATP Pechino 2025: orario, programma, streaming

