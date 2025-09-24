Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025 | orari partite 24 settembre programma streaming

Oasport.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizia la due giorni dedicata ai quarti di finale del Mondiale nelle Filippine e a inaugurare il programma è l’ Italia di Fefè De Giorgi, attesa dal confronto con il Belgio, unica squadra capace fin qui di battere gli azzurri. La giornata prosegue con l’altra sfida di cartello tra Polonia e Turchia. Sulla carta, il pronostico porterebbe verso una semifinale Italia–Polonia, riedizione di tante finali recenti (Mondiale, Europeo e VNL), ma a Manila le sorprese non sono mancate e azzardare previsioni è rischioso. Il confine tra un Mondiale positivo e un mezzo fallimento per l’Italia passa proprio da questo match. 🔗 Leggi su Oasport.it

dove vedere in tv oggi i mondiali di volley 2025 orari partite 24 settembre programma streaming

© Oasport.it - Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 24 settembre, programma, streaming

In questa notizia si parla di: vedere - oggi

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Wimbledon 2025, il programma di oggi: da Sinner a Musetti, dove vedere gli italiani

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 24 settembre, programma, streaming; Mondiali atletica, oggi l'ultima giornata: gli italiani in gara, il programma e dove vederli; Mondiali di atletica, il programma: in gara la 4×400 femminile, orari e dove vedere in TV.

vedere tv oggi mondialiDove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 24 settembre, programma, streaming - Inizia la due giorni dedicata ai quarti di finale del Mondiale nelle Filippine e a inaugurare il programma è l’Italia di Fefè De Giorgi, attesa dal ... Riporta oasport.it

vedere tv oggi mondialiDove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv: orari martedì 23 settembre, programma, streaming, italiani in gara - Proseguono le competizioni in quel di Kigali, località del Ruanda che sta ospitando questa settimana i Campionati Mondiali 2025 di ciclismo. Da oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Vedere Tv Oggi Mondiali