Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025 | orari partite 24 settembre programma streaming

Inizia la due giorni dedicata ai quarti di finale del Mondiale nelle Filippine e a inaugurare il programma è l’ Italia di Fefè De Giorgi, attesa dal confronto con il Belgio, unica squadra capace fin qui di battere gli azzurri. La giornata prosegue con l’altra sfida di cartello tra Polonia e Turchia. Sulla carta, il pronostico porterebbe verso una semifinale Italia–Polonia, riedizione di tante finali recenti (Mondiale, Europeo e VNL), ma a Manila le sorprese non sono mancate e azzardare previsioni è rischioso. Il confine tra un Mondiale positivo e un mezzo fallimento per l’Italia passa proprio da questo match. 🔗 Leggi su Oasport.it

