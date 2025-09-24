Dove vedere in tv Juventus-Roma Finale Women’s Cup 2025 | orario Finale programma streaming

Sabato 27 settembre (ore 17.30), allo stadio “ Romeo Menti ” di Castellammare di Stabia, si assegnerà il primo titolo della stagione del calcio femminile italiano. Si parla della Serie A Women’s Cup, competizione lanciata quest’anno e a cui hanno preso parte le 12 squadre iscritte alla massima serie. Nella finale si affronteranno la Roma e le campionesse d’Italia della Juventus. Le giallorosse si sono imposte piuttosto nettamente (3-0) nel derby contro la Lazio in semifinale. La norvegese Emilie Haavi, Alice Corelli e la canadese Evelyne Viens sono andate a segno e hanno deciso il confronto con le biancocelesti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Juventus-Roma, Finale Women’s Cup 2025: orario Finale, programma, streaming

