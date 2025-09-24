L’Italia affronterà la Polonia nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andrà in scena sul campo di Pasay City (Manila, Filippine) nella giornata di sabato 27 settembre (o alle ore 08.30 o alle ore 12.30, il programma dettagliato verrà definito prossimamente). La nostra Nazionale ha travolto l’Argentina e il Belgio nei primi due incontri ad eliminazione diretta, dopo che aveva perso contro i Red Dragons nella fase a gironi e aveva avuto la meglio sull’Ucraina nello “spareggio”. I biancorossi hanno invece regolato agevolmente la Turchia per 3-0, dopo aver concesso un set a Paesi Bassi e Canada. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Polonia, Mondiali volley 2025: orario semifinale, programma, streaming