Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv orari 24 settembre programma streaming italiani in gara

I Mondiali di ciclismo 2025 propongono oggi la loro quarta giornata di gare in Ruanda. A Kigali, località africana che per la prima volta ospita la competizione iridata, si terrà oggi una sola prova che assegnerà il nuovo titolo mondiale. Si tratta della staffetta mista a cronometro, ultima prova contro le lancette prima delle gare in linea. L’Italia punta ad accrescere il numero di medaglie conquistate, ancora fermo ad uno dopo il bronzo di Federica Venturelli nella crono Under 23. Il moderno format della Mixed Team Relay prevede prima la prova di tre uomini e successivamente quella di tre donne, con i due risultati che verranno sommati per ottenere il crono finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere i Mondiali di ciclismo 2025 oggi in tv, orari 24 settembre, programma, streaming, italiani in gara

