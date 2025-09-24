Dove sono le navi della Flotilla per Gaza

La flotta della Global Sumud Flotilla era salpata da Barcellona intorno alle 15 di domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo alcune ore di navigazione le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi (circa 300 persone in tutto) a riparare per qualche ora nel porto. 🔗 Leggi su Today.it

Verso Gaza | Il più intenso attacco contro la Global Sumud Flotilla; Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Salvini, Flotilla? Quando ti avvicini a una zona di guerra si rischia; Guerra Israele, Flotilla diretta a Gaza sotto attacco: colpite alcune imbarcazioni. LIVE.

sono navi flotilla gazaAttacco alla Flotilla, Tajani: “Israele garantisca tutela di chi è a bordo”. Conte: “Attacco inaccettabile, dove sono i patrioti al governo?” - La Farnesina chiede a Israele di garantire l'incolumità degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

sono navi flotilla gazaFlotilla sotto attacco, droni sulla missione umanitaria per Gaza, colpite barche di Italia, UK e Polonia: “Il Governo intervenga” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi in acque internazionali ... Scrive fanpage.it

