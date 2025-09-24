Dove sono le navi della Flotilla per Gaza
La flotta della Global Sumud Flotilla era salpata da Barcellona intorno alle 15 di domenica 31 agosto, alla volta della Tunisia, ma dopo alcune ore di navigazione le condizioni proibitive del mare hanno costretto gli equipaggi (circa 300 persone in tutto) a riparare per qualche ora nel porto. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sono - navi
Kiev: "Tre navi da guerra russe sono state schierate nel Mediterraneo"
Balena gigante nel porto, il traffico di navi va in tilt: le immagini sono incredibili
“Due passeggeri delle navi Carnival Cruise sono morti nello stesso giorno. Hanno perso i sensi in acqua”: indagini in corso
Le navi delle Global Sumud Flotilla sono state colpite nuovamente questa notte: droni, bombe sonore, spray urticanti e altri oggetti non identificati. Saverio Tommasi da bordo della barca TOM ci racconta l’accaduto. - X Vai su X
Una nave in porto è al sicuro ma non è per questo che le navi sono state costruite. Era il 1952 e a Buseto Palizzolo (TP), anche se non c'è il mare, il Cav. Gaspare Lombardo "s'imbarcò" in quella meravigliosa avventura che diede vita a quella che oggi è la Cicl - facebook.com Vai su Facebook
Verso Gaza | Il più intenso attacco contro la Global Sumud Flotilla; Attacco di droni alla Sumud Flotilla. Meloni: Sì alla Palestina se ostaggi liberi e Hamas fuori - Salvini, Flotilla? Quando ti avvicini a una zona di guerra si rischia; Guerra Israele, Flotilla diretta a Gaza sotto attacco: colpite alcune imbarcazioni. LIVE.
Attacco alla Flotilla, Tajani: “Israele garantisca tutela di chi è a bordo”. Conte: “Attacco inaccettabile, dove sono i patrioti al governo?” - La Farnesina chiede a Israele di garantire l'incolumità degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Flotilla sotto attacco, droni sulla missione umanitaria per Gaza, colpite barche di Italia, UK e Polonia: “Il Governo intervenga” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: nella notte ripetuti attacchi in acque internazionali ... Scrive fanpage.it