Dove la tradizione incontra il contemporaneo | la storia di Bottega Paradiso

Nocera Inferiore sta attraversando una fase di rigenerazione che intreccia storie private e memoria collettiva. Nel cuore della città, alcuni luoghi simbolici tornano a nuova vita e diventano punti di riferimento non soltanto gastronomici ma anche culturali.La storiaUn esempio è la rinascita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: tradizione - incontra

Quando la techno incontra la tradizione: ecco "Inno Hal Trentino" di Francesco Carollo

Quando la tradizione incontra il futuro: nonne e giovani insieme ai fornelli con cuciniAmo

Il drappo del Palio della Balestra. Quando l’arte incontra la tradizione

La tradizione incontra il gesto sicuro dello chef: la pasta prende carattere in padella. Per info e prenotazioni 0421 350785 Ci trovi in Via C.Colombo, 1 a Jesolo (VE) #alpontedefero #jesolo #jesololido #venice #restaurant #searestaurant - facebook.com Vai su Facebook

Dove la tradizione incontra il contemporaneo: la storia di Bottega Paradiso; David Hockney incontra Beato Angelico all’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella; Un’artista in Salento rinnova tradizionali pratiche artigianali.

In Salento l’artigianato tradizionale incontra l’immaginario contemporaneo dell’artista Claudia Losi - L’artista Claudia Losi presenta in Salento, Tutti i punti che siamo, la prima parte di un progetto in cui rinnova la tradizione, realizzato con l’Archivio della Fondazione Le Costantine, le associazio ... artribune.com scrive

Tradizione artigiana, ricerca e design contemporaneo al Cersaie - Secondo i dati di Confindustria Ceramica, nel 2024 la produzione nazionale di piastrelle e lastre ha raggiunto 378,3 milioni di metri quadrati, con un fatturato complessivo di circa 7,5 miliardi di eu ... Come scrive ansa.it