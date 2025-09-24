Dove andare a cena te lo dice l’intelligenza artificiale

Immaginate di poter dire semplicemente «vorrei un posto con le ostriche e la vista sul tramonto» e di ricevere subito una lista di ristoranti pronti a soddisfare quel desiderio. È la promessa che oggi accompagna la rivoluzione tecnologica nel settore della ristorazione: l’intelligenza artificiale diventa strumento di ricerca, capace di capire non solo le parole ma anche le intenzioni di chi cerca un tavolo. Il principio è semplice ma rivoluzionario: non più percorsi a ostacoli tra filtri e menu a tendina, ma la possibilità di esprimersi come faremmo con un amico. L’algoritmo raccoglie recensioni, fotografie, menù e offerte speciali, e costruisce un consiglio personalizzato. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

