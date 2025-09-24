Dormire in salute il sonno e le posizioni per evitare disturbi

(Adnkronos) – A pancia sotto. Di lato. Con le braccia sotto il cuscino. Il sonno ha diverse 'forme', ognuno sceglie una posizione per dormire nel proprio letto. Ogni scelta, però, ha conseguenze e non sempre si adatta alle condizioni del singolo. Una posizione potrebbe essere migliore rispetto ad altre per gli effetti sull'organismo e sulla . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: dormire - salute

Catania | Sabato 11 ottobre 2025 Teatro Maria Ausiliatrice | Via Caronda 224 XVII Convegno Nazionale di Analisi Transazionale Sleeping brains and dreaming minds: I contributi dell’Analisi transazionale Dormire bene è indispensabile per la salute e i di - facebook.com Vai su Facebook

Stanchezza e insonnia minano produttività e salute. Dormire bene è essenziale: migliora concentrazione, energia e previene lo stress. Fra ritmi intensi e responsabilità, il sonno per la classe dirigente è spesso sacrificato. Scopri 4 consigli per ritrovare energi - X Vai su X

Blog | Sonno e lavoro, dormire male costa caro a persone e aziende; Dimmi in che posizione dormi, ti dirò come stai; Chi fa un lavoro sedentario e stressante dorme peggio.

Così dormire aiuta a riparare l'organismo - Per la prima volta è stato visto in azione nei topi il circuito cerebrale che permette di riparare l'organismo durante il sonno: quando dormiamo, infatti, il cervello produce l'o rmone della crescita, ... Come scrive ansa.it

La posizione migliore per dormire bene e senza dolori al risveglio? È quella “del sognatore”. Parola di esperti - Non solo in termini di qualità del riposo. Si legge su vogue.it