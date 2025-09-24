Doppio esame di maturità Folgore e Leon all’assalto

Primo impegno (dei due totali) infrasettimanale dell’anno in Serie D. Sarebbe il secondo per la Leon che proprio sette giorni fa aveva recuperato la prima giornata contro il Milan Futuro. Al termine – domenica - di questo immediato tour de force la squadra di Vullo sarà scesa in campo cinque volte in 15 giorni. Ma i riflettori oggi sono ovviamente puntati sulla capolista solitaria Folgore Carate, l’unica rimasta a punteggio pieno in queste tre prime giornate ricche di trabocchetti per tutti. Non per l’undici di Carate Brianza capace di portare a casa sempre l’intera posta in palio, magari soffrendo, magari decidendo le gare in extremis, ma con merito e tanto carattere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

