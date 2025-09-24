Doppia mossa di Meloni su Palestina e Siria riconoscimento senza Hamas e ricostruzione

Lo Stato palestinese è un conto, Hamas un altro. Si gioca sulla conventio ad excludendum del terrorismo il ragionamento che Giorgia Meloni fa al termine della prima giornata dell’Assemblea Generale dell’Onu, dove ha affrontato anche i nodi di Siria e Gaza. Donald Trump ha già parlato, con una precisa posizione su Hamas, così come altri leader che hanno riconosciuto la Palestina e la presidente del Consiglio italiano specifica in dettaglio il perimetro di tale azione. Per cui annuncia una mozione per riconoscere la Palestina ma solo a condizione che vengano liberati gli ostaggi e che Hamas non entri nel governo. 🔗 Leggi su Formiche.net

