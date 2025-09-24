Dopo un anno di auto-celebrazioni la Ue vuole fermare la legge sull’Intelligenza Artificiale

Alla fine anche l’intelligenza artificiale si è dovuta arrendere all’ottusità degli euroburocrati. Dopo mesi di annunci trionfalistici, conferenze stampa illuminate e dichiarazioni solenni in power point animati, ecco che l’Ai Act – la legge che avrebbe dovuto regolamentare la nuova era digitale in Europa – verrà sospesa. Non una bocciatura ufficiale, per carità. L’Unione europea queste cose non le fa. Gli euroburocrati preferiscono parlare di «pausa tecnica», o per chi ama l’eleganza dei giri di parole, di «rinvio per maturare i benefici della riflessione collettiva». In altre parole: l’entrata in vigore della legge sarà bloccata senza dirlo. 🔗 Leggi su Panorama.it

