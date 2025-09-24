Dopo un anno di auto-celebrazioni la Ue vuole fermare la legge sull’Intelligenza Artificiale
Alla fine anche l’intelligenza artificiale si è dovuta arrendere all’ottusità degli euroburocrati. Dopo mesi di annunci trionfalistici, conferenze stampa illuminate e dichiarazioni solenni in power point animati, ecco che l’Ai Act – la legge che avrebbe dovuto regolamentare la nuova era digitale in Europa – verrà sospesa. Non una bocciatura ufficiale, per carità. L’Unione europea queste cose non le fa. Gli euroburocrati preferiscono parlare di «pausa tecnica», o per chi ama l’eleganza dei giri di parole, di «rinvio per maturare i benefici della riflessione collettiva». In altre parole: l’entrata in vigore della legge sarà bloccata senza dirlo. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: dopo - anno
Luisa Emilia Spreafico falciata e abbandonata, il figlio: “Giustizia per mia madre. Dopo un anno mi aspettavo almeno le scuse”
Solo leveling: ritorna il merchandise più atteso dopo un anno di attesa
Fiera di Ottobre, si cambia: via le bancarelle da piazza Samek dopo il flop dell’anno scorso
Venerdì notte su Canale 5 subito dopo la puntata di #Tradimento, andrà in onda il documentario "#GrandeFratello - l'anno zero del Reality". Orario previsto dalle 00:30 alle 2:05 #AscoltiTv - X Vai su X
La Provincia Unica TV. . Dopo l’ottimo esordio dello scorso anno, è tornato l’appuntamento dell’Acinque Baskin Cup: un week-end all’insegna di sport, inclusione e divertimento - facebook.com Vai su Facebook
Dopo un anno di auto-celebrazioni la Ue vuole fermare la legge sull’Intelligenza Artificiale; Incidente a Sassano, muore in auto dopo la festa di compleanno: Francesco aveva 24 anni; Lanciano, auto su pedoni dopo le celebrazioni per il 25 aprile: un morto e diversi feriti.
Terremoto Centro Italia: 9 anni dopo. Amatrice, il programma delle celebrazioni. Istituzioni non invitate - Chi vorrà intervenire lo farà esclusivamente a titolo personale”: è quanto scrive il sindaco di Amatrice, Giorgio Cortellesi, nel ... Lo riporta agensir.it
Lotus Elise 30 Anni: a Bolzano le celebrazioni del mito - Trent’anni di Lotus Elise: a Bolzano la celebrazione dell’icona della leggerezza Lotus Elise 30 anni: una festa per un’icona dell’automobilismo sportivo. msn.com scrive