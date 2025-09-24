Dopo trent’anni di assenza Guastalla la pallacanestro è donna Arriva la Saturno Basket Girls
La sfida lanciata lo scorso anno è stata vinta e ora si punta a crescere. La scorsa stagione sportiva, ha visto ritornare la palla a spicchi femminile a Guastalla dopo trent’anni di assenza. Le Saturno Basket Girls hanno svolto allenamenti costantemente e si sono unite durante l’anno; ora, con qualche innesto, si affacciano alla nuova stagione per disputare anche un campionato. "Il percorso nel basket femminile - dice Gianni Grobberio, responsabile del progetto - continua a gonfie vele, stiamo continuando a seminare, per adesso abbiamo quattordici ragazze più qualcuna che è in fase di prova e in seguito deciderà se aggregarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: dopo - trent
Costruire ponti e saltare muri. Rileggere Alex Langer trent’anni dopo rivela cosa ci serve oggi
Trent'anni dopo, a Srebrenica mancano all'appello ancora mille morti
Fosse comuni, corpi mai ritrovati, verità a metà: trent’anni dopo la strage di Srebrenica, la Bosnia continua a lottare per la memoria e la giustizia
Trent’anni dopo Srebrenica, l’eco dell’odio risuona ancora in #BosniaErzegovina: memorie spezzate, divisioni politiche e religiose, un senso di giustizia che è ancora distante. Ma esistono persone che non si rassegnano. La Chiesa cattolica disegna percorsi - X Vai su X
I black metaller svedesi WATAIN hanno annunciato l'intenzione di concludere il proprio percorso artistico dopo la pubblicazione dell'ottavo studio album, che avverrà tra tre anni, dopo trent'anni di attività. - facebook.com Vai su Facebook
Guastalla, finisce in carcere dopo la condanna per droga - Finisce in carcere, per espiare la condanna ormai definitiva, un pakistano di 51 anni, abitante a Guastalla, indagato e poi finito sotto processo ... ilrestodelcarlino.it scrive