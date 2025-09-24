Dopo trent’anni di assenza Guastalla la pallacanestro è donna Arriva la Saturno Basket Girls

La sfida lanciata lo scorso anno è stata vinta e ora si punta a crescere. La scorsa stagione sportiva, ha visto ritornare la palla a spicchi femminile a Guastalla dopo trent’anni di assenza. Le Saturno Basket Girls hanno svolto allenamenti costantemente e si sono unite durante l’anno; ora, con qualche innesto, si affacciano alla nuova stagione per disputare anche un campionato. "Il percorso nel basket femminile - dice Gianni Grobberio, responsabile del progetto - continua a gonfie vele, stiamo continuando a seminare, per adesso abbiamo quattordici ragazze più qualcuna che è in fase di prova e in seguito deciderà se aggregarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

