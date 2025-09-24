Dopo Politano in arrivo altri rinnovi il Napoli blinda i big | i dettagli

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale circa il prolungamento del contratto tra la SSC Napoli e Matteo Politano: quest’ultimo, presto, potrebbe essere seguito da altri suoi compagni di squadra. Un rinnovo per suggellare un matrimonio che ormai, evidentemente, è destinato a continuare a lungo. Matteo Politano blinda il suo amore per Napoli e per il Napoli con un rinnovo di contratto fino al 2028, a certificare un rendimento che da tempo è di altissimo livello. Tanta qualità e quantità per l’ex Sassuolo, che è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per lo spogliatoio azzurro, oltre che un leader all’interno del rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

dopo politano arrivo rinnoviSSCN – Dopo il rinnovo ufficiale di Politano, pronto pure quello di Anguissa con un forte aumento dell’ingaggio - Il Napoli, dopo aver ufficializzato il rinnovo contrattuale di Matteo Politano, sta per chiudere anche quello di Frank Zambo Anguissa- pianetazzurro.it scrive

dopo politano arrivo rinnoviPolitano rinnova fino al 2028! Annuncio a un passo: i dettagli - Matteo Politano è sempre più leader di questo Napoli e non vuole smettere di esserlo: come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'esterno ... Come scrive tuttonapoli.net

