Dopo Politano in arrivo altri rinnovi il Napoli blinda i big | i dettagli

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale circa il prolungamento del contratto tra la SSC Napoli e Matteo Politano: quest’ultimo, presto, potrebbe essere seguito da altri suoi compagni di squadra. Un rinnovo per suggellare un matrimonio che ormai, evidentemente, è destinato a continuare a lungo. Matteo Politano blinda il suo amore per Napoli e per il Napoli con un rinnovo di contratto fino al 2028, a certificare un rendimento che da tempo è di altissimo livello. Tanta qualità e quantità per l’ex Sassuolo, che è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per lo spogliatoio azzurro, oltre che un leader all’interno del rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

