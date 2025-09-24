Dopo Politano in arrivo altri rinnovi il Napoli blinda i big | i dettagli
Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio ufficiale circa il prolungamento del contratto tra la SSC Napoli e Matteo Politano: quest’ultimo, presto, potrebbe essere seguito da altri suoi compagni di squadra. Un rinnovo per suggellare un matrimonio che ormai, evidentemente, è destinato a continuare a lungo. Matteo Politano blinda il suo amore per Napoli e per il Napoli con un rinnovo di contratto fino al 2028, a certificare un rendimento che da tempo è di altissimo livello. Tanta qualità e quantità per l’ex Sassuolo, che è divenuto un vero e proprio punto di riferimento per lo spogliatoio azzurro, oltre che un leader all’interno del rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: dopo - politano
Politano dopo Napoli-Olympiacos: “Abbiamo lavorato duramente, ora riposiamo! Sul Sassuolo…”
Anguissa e Politano dopo la vittoria col Cagliari: “Non abbiamo mai mollato”
Israele-Italia, Zaccagni non convocato: non è al meglio dopo un colpo subito. Politano ancora titolare
? Dopo Matteo #Politano anche Frank #Anguissa si appresta a rinnovare il suo contratto col #Napoli, per l’ex Fulham pronto un prolungamento fino al 2027 con opzione per il 2028. Guadagnerà €4M a stagione. #calciomercato #transfers. [@NicoSchira] - X Vai su X
Dopo l'atto subito da Don Giovanni Godino, il circolo “Politano” denuncia il ripetersi di episodi che rivelano un profondo disagio sociale: "Un grido di dolore che la politica deve saper ascoltare" - facebook.com Vai su Facebook
SSCN - Dopo il rinnovo ufficiale di Politano, pronto pure quello di Anguissa con un forte aumento dell'ingaggio; Politano-Napoli, c’è il rinnovo. Conte blinda il suo jolly: i dettagli del contratto; Il Napoli rinnova Politano: annuncio in arrivo, tutto sulla nuova scadenza del contratto.
SSCN – Dopo il rinnovo ufficiale di Politano, pronto pure quello di Anguissa con un forte aumento dell’ingaggio - Il Napoli, dopo aver ufficializzato il rinnovo contrattuale di Matteo Politano, sta per chiudere anche quello di Frank Zambo Anguissa- pianetazzurro.it scrive
Politano rinnova fino al 2028! Annuncio a un passo: i dettagli - Matteo Politano è sempre più leader di questo Napoli e non vuole smettere di esserlo: come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, l'esterno ... Come scrive tuttonapoli.net