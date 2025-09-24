Dopo lo sciopero 5mila tornano in corteo per la Flotilla | Siamo tutti antisionisti | VIDEO

La notizia dell’attacco alla Global Sumud Flotilla, colpita in acque internazionali da undici droni con esplosivi e gas urticanti, ha riportato in piazza decine di realtà bolognesi. In piazza Nettuno si sono ritrovati circa 5mila manifestanti tra sindacati, studenti e movimenti giovanili, in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it