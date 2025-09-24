Dopo i lavori di riqualificazione da 2,7 milioni la scuola elementare si apre alla cittadinanza
Momento importante per l'edilizia scolastica a Mercato Saraceno, giovedì 25 settembre sarà inaugurata la scuola elementare ‘Adolfo Ricchi’, recentemente riaperta dopo importanti lavori di messa in sicurezza sismica e riqualificazione impiantistica, per un investimento complessivo di 2,7 milioni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
