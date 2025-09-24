Dopo i lavori alle fogne la strada si allaga alla prima pioggia | FOTO
Via Acquaro finisce sott’acqua. Sembra un gioco di parole e invece è la drammatica situazione di disagio vissuta in mattinata a San Cipriano d’Aversa dove l’arteria si è completamente allagata per la pioggia.Di recente la strada è stata oggetto di interventi di riqualificazione della rete. 🔗 Leggi su Casertanews.it
