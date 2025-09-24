Dopo gli scioperi per Gaza il governo finalmente si muove | Crosetto difende la Flotilla e riferisce in Parlamento

Da una parte le piazze, dall’altra le opposizioni. Alla fine il governo è costretto a cedere alla pressione dell’opinione pubblica e a intervenire in difesa della Flotilla, dopo l’attacco subito nella notte dalle imbarcazioni sulle quali si trovano cittadini italiani. A intervenire è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, da una parte annunciando che è stata inviata una nave a supporto della Flotilla e dall’altra assicurando che domani riferirà in Parlamento. “Per garantire assistenza ai cittadini italiani presenti sulla Flotilla questa notte ho autorizzato l’intervento immediato della fregata multiruolo Fasan della Marina militare che era in navigazione a nord di Creta nell’ambito dell’operazione Mare Sicuro”, ha spiegato Crosetto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

dopo gli scioperi per gaza il governo finalmente si muove crosetto difende la flotilla e riferisce in parlamento

