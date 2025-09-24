Dopo Facebook anche Google ammette | abbiamo censurato su richiesta di Biden

Durante l’amministrazione Biden, YouTube, di proprietà di Google (Alphabet), ha adottato misure di censura che hanno portato alla rimozione di migliaia di account americani per contenuti considerati “disinformazione politica”, specialmente su temi quali la pandemia da Covid-19 e le elezioni statunitensi del 2020, vinte da Joe Biden e contestate da Trump. Ban, spesso permanenti, che hanno colpito account noti e meno noti, tra cui figure molto popolari come Dan Bongino (oggi vicedirettore dell’Fbi), l’ex chief strategist della Casa Bianca Steve Bannon e Robert F. Kennedy Jr., attuale ministro della Salute dell’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su It.insideover.com

