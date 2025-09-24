Dopo attacchi la Global Sumud Flotilla invita a scrivere a Farnesina
Roma, 24 set. (askanews) – Dopo che la Global Sumud Flotilla ha denunciato “esplosioni, droni non identificati e interferenze nelle comunicazioni” nel corso della navigazione verso la Striscia di Gaza, il movimento ha invitato a scrivere alla Farnesina per chiedere maggiore tutela per l’equipaggio. Indetta inoltre una conferenza stampa alle 14 in Piazza Montecitorio. Gira nelle chat e sui social il testo di una lettera che gli attivisti chiedono di inviare agli indirizzi del ministero degli Esteri, in paticolare a [email protected] e [email protected]. Nell’oggetto si invita a scrivere “Urgente – Richiesta di supporto per la Global Sumud Flotilla sotto attacco”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Protesta dopo gli attacchi alla Global Sumud Flotilla : Pd-Avs-M5s occupano l’aula della Camera e i banchi del governo e promettono di continuare a farlo finché l’esecutivo non andrà a riferire. Santillo indossa la bandiera della Palestina #gaza #globalsumudf - X Vai su X
Sicurezza, il Prefetto Lattarulo riunisce i sindaci del Basso Molise dopo gli attacchi agli sportelli ATM. Leggi qui https://www.altomolise.net/notizie/attualita/43325/sicurezza-il-prefetto-lattarulo-riunisce-i-sindaci-del-basso-molise-dopo-gli-attacchi-agli-sportelli- - facebook.com Vai su Facebook
Global Flotilla sotto attacco, colpite alcune imbarcazioni. LIVE; Nuovo attacco alla Global Sumud Flotilla: l'esplosione in diretta e le radio che impazziscono; Gaza: Cgil, gravissimo ennesimo attacco a Flotilla, oggi presidio in Piazza Montecitorio, pronti a sciopero generale.
La Global Sumud Flotilla ha subito una terza serie di attacchi di droni al largo di Creta - Il più grave finora, con esplosioni e sostanze chimiche rilasciate sulle imbarcazioni mentre navigavano in acque internazionali ... Segnala wired.it
La Global sumud flotilla denuncia un nuovo attacco con i droni al largo di Creta - Gli attivisti filopalestinesi della Global sumud flotilla, diretta nella Striscia di Gaza con un carico di aiuti umanitari, hanno affermato di aver subìto un nuovo attacco con i droni nella notte tra ... Secondo internazionale.it