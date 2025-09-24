Dopo 37 anni nell’Arma va in pensione il luogotenente Salvatore Giampaglia
Dopo 37 anni di servizio, il luogotenente Salvatore Giampaglia lascia l’uniforme dell’Arma e saluta la comunità di Celenza sul Trigno. Comandante della locale stazione dei carabinieri dal 2002, è andato in pensione il 24 settembre 2025, congedandosi da un incarico ricoperto per oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: dopo - anni
Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni
Sherlock stagione 5: risposta definitiva dalla star dopo 8 anni di attese
Planet hulk torna dopo 20 anni e cambia per sempre la storia di bruce banner
Se il Comune di Milano, dopo anni di indecisioni e di "melina", dovesse negare a @Inter e @acmilan la possibilità di realizzare un nuovo stadio a #SanSiro sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana. - X Vai su X
Dopo i festeggiamenti per i 50 anni, viaggio nel tempo con i primi anni del colosso americano nel Veronese. Con un altro nome - facebook.com Vai su Facebook
Fidanzatini morti a Policoro, il «segreto» rimasto inviolato: dopo 37 anni richiesta la riapertura del caso - Poi il testicolo vistosamente tumefatto, come se avesse ricevuto un forte calcio, e la ferita a mezza luna ancora sanguinante dietro la nuca ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it