Dopo 37 anni nell’Arma va in pensione il luogotenente Salvatore Giampaglia

Chietitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 37 anni di servizio, il luogotenente Salvatore Giampaglia lascia l’uniforme dell’Arma e saluta la comunità di Celenza sul Trigno. Comandante della locale stazione dei carabinieri dal 2002, è andato in pensione il 24 settembre 2025, congedandosi da un incarico ricoperto per oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

