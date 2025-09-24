Donne cancellate in mostra a Palazzo delle Paure

Martedì 30 settembre alle 18 al Palazzo delle Paure verrà inaugurata la mostra fotografica "Donne Cancellate", con scatti di Gin Angri tratti dall'archivio dell'ex ospedale psichiatrico San Martino di Como, trasferito in un magazzino di Lodi, dopo la chiusura del "manicomio" avvenuta grazie alla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: donne - cancellate

Alessandro Scillitani. . Storie dimenticate. Voci silenziate. Per secoli, le donne hanno raccontato le loro vite attraverso tessuti, diari, ricami… ma la storia ufficiale le ha cancellate. Il filo perduto è il nostro tentativo di ridare loro voce, di riportare alla luce le st - facebook.com Vai su Facebook

Donne cancellate in mostra a Palazzo delle Paure; Donne cancellate in mostra al Palazzo delle Paure; inVisibili: quando le donne inventavano il cinema. La mostra a Roma.

"Donne cancellate" in mostra a Palazzo delle Paure - Saranno esposti scatti di Gin Angri tratti dall'archivio dell'ex ospedale psichiatrico San Martino di Como, trasferito dopo la chiusura del "manicomio" grazie alla riforma Basaglia ... Come scrive leccotoday.it

Donne e Motori in mostra a Palazzo Lascaris a Torino - Negli spazi della Galleria Carla Spagnuolo di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, è ospitata la terza edizione della mostra fotografica 'Donne e Motori? Segnala ansa.it