Donne cancellate in mostra a Palazzo delle Paure

Martedì 30 settembre alle 18 al Palazzo delle Paure verrà inaugurata la mostra fotografica "Donne Cancellate", con scatti di Gin Angri tratti dall'archivio dell'ex ospedale psichiatrico San Martino di Como, trasferito in un magazzino di Lodi, dopo la chiusura del "manicomio" avvenuta grazie alla. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

