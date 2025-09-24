Donnarumma l’ha fatta grossa Psg infuriato | era tutto già deciso

Nessuno avrebbe immaginato che tutto potesse accadere nello stesso giorno: la vendetta di Donnarumma, PSG su tutte le furie. Il rapporto tra Gigio Donnarumma e il Paris Saint-Germain si è bruscamente interrotto la scorsa estate. Un epilogo che in pochi avrebbero immaginato, specialmente tenendo conto del fatto che la scorsa stagione si era chiusa in maniera trionfale per il club del presidente Nasser Al-Khelaifi e che proprio il numero uno della Nazionale italiana era stato uno dei protagonisti principali del Triplete parigino. Il PSG ha invece deciso di dare il benservito a Donnarumma, probabilmente a causa dell’ingaggio troppo elevato (circa 12 milioni di euro), il contratto in scadenza nel 2026 e la non apertura del portiere campano a una nuova intesa con abbassamento dello stipendio. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

