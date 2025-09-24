Donna sparitafermato noto imprenditore

13.20 Un uomo di 41 anni,noto imprenditore del vino di Arzachena, in Sardegna,è in stato di fermo per l'omicidio di una donna di 33 anni di Castelsardo (Sassari),scomparsa la sera dell'11 settembre a Palau.La donna non è stata ritrovata. L'uomo è stato bloccato dai Ccarabinier in collaborazione con la Guardia cocostiera, mentre tentava di fuggire su una imbarcazione. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese di 26 anni. La donna era stata vista l'ultima volta in un locale di Palau proprio assieme ai due uomini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it