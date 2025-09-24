Donna scomparsa in Sardegna fermato noto imprenditore del vino | fuggiva in mare

Lidentita.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da due settimane le ricerche di Cinzia Pinna in Gallura L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Cinzia Pinna scomparsa da Palau, Emanuele Ragnedda fermato per omicidio: aveva tentato la fuga in barca, poi si era nascosto nella villa...; Cinzia Pinna scomparsa a Palau, due indagati per omicidio; Babysitter scomparsa a Milano, fermato il compagno per omicidio.

donna scomparsa sardegna fermatoSardegna, donna scomparsa a Palau: fermato per omicidio imprenditore vino - In Sardegna è stato fermato dai carabinieri, con il supporto della guardia costiera, mentre cercava di allontanarsi in barca, Emanuele Ragnedda, 41 anni, ... Si legge su lapresse.it

donna scomparsa sardegna fermatoLa scomparsa di Cinzia Pinna, fermato l'imprenditore Ragnedda - Nell'ambito dell'inchiesta per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo scomparsa l'11 settembre, uno degli indagati - Lo riporta rainews.it

