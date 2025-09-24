Donna scomparsa in Gallura fermato per omicidio un imprenditore vinicolo
Emanuele Ragnedda, imprenditore del vino di Arzachena, è in stato di fermo per l’ omicidio di Cinzia Pinna, di cui non si hanno più notizie dall’11 settembre. Il 41enne è stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione: la 33enne scomparsa, originario di Castelsardo, è stata vista l’ultima volta in un locale di Palau proprio in compagnia dell’imprenditore e di un 26enne milanese, indagato per occultamento di cadavere. Cinzia Pinna (Facebook). «Attendiamo con serenità gli esiti, facciamo fare tutti gli accertamenti che competono all’autorità giudiziaria e poi nel merito degli argomenti mi riservo di ritornarci, per il momento non rilasceremo altre dichiarazioni», ha detto all’ Ansa l’avvocato Luca Montella, legale chiamato a difendere Ragnedda, che è titolare dell’azienda ConcaEntosa ed è noto anche per aver messo sul mercato il bianco più caro d’Italia, un Vermentino da 1. 🔗 Leggi su Lettera43.it
