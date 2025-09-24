donna scomparsa in gallura arrestato il re del vino di arzachena emanuele ragnedda ore decisive per le indagini

Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo di cui non si hanno notizie dalla sera dell’11 settembre a Palau. Due gli uomini fermati: Emanuele Ragnedda, noto imprenditore del vino di 41 anni, accusato di omicidio e un 26enne milanese accusato di occultamento di cadavere, dopo il fascicolo aperto dalla Procura di Tempio Pausania. Il corpo della donna, vista l’ultima volta in un locale di Palau in compagnia di due uomini, non è ancora stato trovato ma le indagini portano gli inquirenti a pensare che sia stata uccisa. Scomparsa Cinzia Pinna, arrestato il re del vino di Arzachena. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

