Donna crudele Ballando con le stelle botta e risposta tra Milly Carlucci e Nancy Brilli | clima già incandescente

Per anni è stata una delle attrici più corteggiate da Milly Carlucci, ma solo adesso ha accettato la sfida del sabato sera di Rai Uno. Nancy Brilli sarà infatti tra le protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stell e, e la sua presenza promette di regalare momenti intensi sia sul palco sia dietro le quinte. L’attrice, che si è più volte raccontata senza filtri anche su altre colleghe del piccolo schermo come Barbara d’Urso, è apparsa in collegamento alla Vita in diretta insieme a Milly Carlucci, svelando le sue emozioni a pochi giorni dal debutto. >> “Stammi lontano, ti avverto”. Rissa a Uomini e Donne, la protagonista perde le staffe Nancy ha ammesso con un sorriso di star vivendo questo momento come una vera avventura: “Come sto vivendo questa attesa? Devo ammettere che sto facendo una delle cose più divertenti che abbia mai fatto nella mia vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it