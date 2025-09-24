Donati giochi e libri all’associazione Gualzetti
La casa dei Giochi. Questa la grande novità della 40esima edizione della Festa Fiera che domani apre i battenti nel centro di Crespellano-Valsamoggia. "Proprio in questi giorni stiamo allestendo la casa dei giochi nel centro giovanile Gualzetti, frutto di una donazione di Marina Zaoli, psichiatra e scrittrice che a Rimini ha creato la casa delle bambole, e della collaborazione a Crespellano tra la Pro loco, l’amministrazione comunale e la nostra associazione. Sarà un’area polifunzionale per varie fasce di età in modo da poter svolgere varie attività di tipo sia ludico che didattico", rivela Filippo Corvino, presidente della web radio NewMusicValsamoggia e del Centro culturale giovanile Chiara Gualzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: donati - giochi
È stato inaugurato un nuovo parco giochi in zona Bar dei Portici, intitolato alla memoria di Luca Farinaccia, un giovane scomparso alcuni anni fa a causa di una grave malattia. Il parco, pensato per i più piccoli, è stato attrezzato con mini attrazioni e giochi dedi - facebook.com Vai su Facebook
Giochi, libri e un televisore donati agli anziani ricoverati - Iniziativa per migliorare assistenza e riprendere attività ricreative interrotte dall'emergenza Covid. Si legge su ilrestodelcarlino.it
Le famiglie abbracciano gli asili Donati giochi, libri e altri spazi - Dalle famiglie empolesi un aiuto concreto agli asili, per ringraziare del servizio svolto e dell’accoglienza ai bambini. lanazione.it scrive