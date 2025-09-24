Donati giochi e libri all’associazione Gualzetti

La casa dei Giochi. Questa la grande novità della 40esima edizione della Festa Fiera che domani apre i battenti nel centro di Crespellano-Valsamoggia. "Proprio in questi giorni stiamo allestendo la casa dei giochi nel centro giovanile Gualzetti, frutto di una donazione di Marina Zaoli, psichiatra e scrittrice che a Rimini ha creato la casa delle bambole, e della collaborazione a Crespellano tra la Pro loco, l’amministrazione comunale e la nostra associazione. Sarà un’area polifunzionale per varie fasce di età in modo da poter svolgere varie attività di tipo sia ludico che didattico", rivela Filippo Corvino, presidente della web radio NewMusicValsamoggia e del Centro culturale giovanile Chiara Gualzetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

