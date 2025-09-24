Don Alberto Ravagnani | Come prete guadagno meno di mille euro al mese Alcuni spendono l'8 per mille io lavoro sui social

Intervista a Don Alberto Ravagnani. Il "prete social" ha 32 anni e vive a Milano. Su Fanpage.it spiega perché spesso non indossa l'abito talare, riflette sulle critiche e chiarisce perché ha deciso di sponsorizzare degli integratori: "Anche Gesù lavorava. È pieno di preti che hanno la bella macchina e il bel telefono presi con i soldi dell'8 per mille. Io le attività di evangelizzazione sto provando a svolgerle senza pesare su quel contributo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

