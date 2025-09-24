Domenica 28 settembre alla Sala Sant' Ignazio va in scena il Cantico dei Cantici con Luca Provenzani e Riccardo Massai

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 24 settembre 2025 –  Sabato 27 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, la scuola Le 7 Note al Colle del Pionta sarà aperta per il secondo degli Open Day 2025 Una delle pagine più poetiche e intrise di tematiche universali dell'Antico Testamento, capace nei secoli di affascinare parimenti devoti e laici, il Cantico dei Cantici sarà interpretato dalla voce dell'attore Riccardo Massai. Ad affiancarlo ci sarà Luca Provenzani al violoncello, che abbinerà alla recitazione musiche di JS Bach, compositore la cui opera è permeata da un profondo senso del sacro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

domenica 28 settembre alla sala sant ignazio va in scena il cantico dei cantici con luca provenzani e riccardo massai

© Lanazione.it - Domenica 28 settembre alla Sala Sant'Ignazio va in scena il “Cantico dei Cantici”, con Luca Provenzani e Riccardo Massai

In questa notizia si parla di: domenica - settembre

Almeria-Racing Santander (domenica 07 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Burgos-Las Palmas (domenica 07 settembre 2025 ore 16:15): formazioni, quote, pronostici

Vicenza-FC Arzignano Valchiampo (domenica 07 settembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

Domenica 28 settembre alla Sala Sant'Ignazio va in scena il “Cantico dei Cantici”, con Luca Provenzani e Riccardo Massai; A Santa Maria di Sala il 27-28 settembre “La grande festa del vino”; Festival Treccani della lingua italiana: ottava edizione.

domenica 28 settembre salaDomenica 28 settembre alla Sala Sant'Ignazio va in scena il “Cantico dei Cantici”, con Luca Provenzani e Riccardo Massai - 30, la scuola Le 7 Note al Colle del Pionta sarà aperta per il secondo degli Open Day 2025 ... Secondo lanazione.it

domenica 28 settembre salaOnav e Monferrato, bis di iniziative il 25 e il 28 settembre - Giovedì 25 settembre, Food and Tasting, all’Uva Blu di Conzano; domenica 28 settembre masterclass gratuita alla Festa del Vino ... Da casalenews.it

Cerca Video su questo argomento: Domenica 28 Settembre Sala