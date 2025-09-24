Arezzo, 24 settembre 2025 – Sabato 27 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, la scuola Le 7 Note al Colle del Pionta sarà aperta per il secondo degli Open Day 2025 Una delle pagine più poetiche e intrise di tematiche universali dell'Antico Testamento, capace nei secoli di affascinare parimenti devoti e laici, il Cantico dei Cantici sarà interpretato dalla voce dell'attore Riccardo Massai. Ad affiancarlo ci sarà Luca Provenzani al violoncello, che abbinerà alla recitazione musiche di JS Bach, compositore la cui opera è permeata da un profondo senso del sacro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Domenica 28 settembre alla Sala Sant'Ignazio va in scena il "Cantico dei Cantici", con Luca Provenzani e Riccardo Massai