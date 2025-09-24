Arezzo, 24 settembre 2025 – Domenica 28 Settembre si terrà il "Mercatino dei RAGAZZI" organizzato dal CALCIT Arezzo e dalla Pro Loco di Castiglion Fibocchi, in collaborazione con il Comune di Castiglion Fibocchi. Questa è la "seconda edizione" dell'evento, un'importante occasione di aggregazione per tutta la comunità. Come sottolinea il sindaco Marco Ermini: “Aspettando la Festa della Madonna del Rosario, che si svolgerà domenica 5 Ottobre, questo mercatino rappresenta un momento di solidarietà e gioia per i nostri cittadini, coinvolgendo bambini e famiglie”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Domenica 28 settembre, a Castiglion Fibocchi arriva il Mercatino del Calcit