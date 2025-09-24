Domani torna il sereno dopo giorni di pioggia la tregua ma non durerà a lungo

Il meteo ci sottolinea che domani tornerà il sereno, dopo giorni di pioggia ecco la tregua ma non durerà a lungo. L’autunno è arrivato con una forza dirompente e anche inattesa, precipitazioni protagoniste in tutto il paese. (Notizie.com) La giornata di oggi è stata più che autunnale, con crolli delle temperature e con diverse zone colpite da temporali e addirittura da grandinate. Da domani però la situazione migliorerà leggermente anche se non su tutta la penisola. Alcune zone continueranno infatti a dover affrontare la pioggia. 🔗 Leggi su Notizie.com

