Docenti di sostegno 2025 26 | conferme revoche e rettifiche nei bollettini provinciali Elenchi
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso gli elenchi dei docenti confermati su posto di sostegno per l’anno scolastico 202526 (DM n. 32 del 26 febbraio 2025) e i bollettini provinciali delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, attribuite da GaE e GPS. Docenti di sostegno: conferme e requisiti Possono accedere . Docenti di sostegno 202526: conferme, revoche e rettifiche nei bollettini provinciali Elenchi .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Percorsi sostegno, GPS e immissioni in ruolo docenti 2025/26. RISPOSTE AI QUESITI
Bandi TFA sostegno e Corsi INDIRE, nuove opportunità per i docenti: una guida per orientarsi. QUESTION TIME con Bufanini. LIVE Giovedì 3 luglio alle 14:30
Scuola, Pacifico (ANIEF): “Bene i corsi INDIRE per il sostegno, ma ora stabilizzare tutti i docenti precari”
CONCORSO DOCENTI PNRR3: REQUISITI DI ACCESSO POSTO COMUNE, SOSTEGNO e ITP. BANDO ATTESO A DICEMBRE
Docenti precari sostegno: assunzioni, continuità didattica, percorsi di specializzazione. Il piano del Ministero
Supplenze docenti 2025/26: ecco dove le GPS sono già esaurite [AGGIORNATO]; Interpelli docenti 2025/2026: ecco l’elenco completo; Quando saranno attivati i percorsi abilitanti per l’a.a. 2025/26? [Chiarimenti].
Concorso docenti 2025, ultime novità: probabile uscita del bando a metà ottobre e prove a dicembre - Concorso docenti 2025, ci siamo: il bando del concorso Pnrr3 potrebbe uscire prima di quanto previsto e prima rispetto agli anni scorsi. Riporta tecnicadellascuola.it
Il concorso PNRR 3 servirà a coprire 60Mila posti per Docenti: Bando in uscita entro metà Ottobre, informativa del Ministero - Il bando relativo al concorso PNRR 3 per docenti uscirà entro metà Ottobre 2025 e servirà a reclutare circa 60mila insegnanti. Secondo ticonsiglio.com