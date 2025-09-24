Docente di sostegno senza titolo di specializzazione biennale Cassazione | ‘Legittimo il licenziamento’

Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 224202025, ha stabilito la legittimità del licenziamento di una docente di sostegno priva del titolo di specializzazione biennale. La sentenza chiarisce i requisiti formativi indispensabili richiesti dalla normativa e le conseguenze per chi non li possiede, segnando un precedente importante per tutto il mondo della scuola. La vicenda . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Va licenziato il docente di sostegno senza titolo - 22420/2025) ove la scuola verifichi di aver nominato come insegnante di sostegno, con contratto a tempo determinato, un soggetto privo degli specifici titol

