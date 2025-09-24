Docente di ruolo e precario | posso svolgere un secondo lavoro? Ecco quando è possibile farlo Scheda

L' articolo 53 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 disciplina le incompatibilità dei dipendenti pubblici, riprendendo le disposizioni già contenute nel Testo Unico n. 3 del 1957 e successivamente recepite nell’ articolo 508 del T.U. 29794. In base a questa normativa, vige l’ obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, con il conseguente divieto per i dipendenti di svolgere attività extraistituzionali. Le regole sono valide sia per i docenti a tempo indeterminato che determinato. L'articolo Docente di ruolo e precario: posso svolgere un secondo lavoro? Ecco quando è possibile farlo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it